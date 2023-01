Waarom Donyell Malen een denkrichting is voor PSV, maar nog niet meer dan dat

Dakar Rally Pijnlijke koprol Erik van Loon, Nederland­se truckers grijpen naast proloogze­ge in Dakar Rally

Kandidaat-eindwinnaar Janus van Kasteren is de Dakar Rally in Saoedi-Arabië goed begonnen. De Veldhovenaar bleef bij de vrachtwagens zes seconden verwijderd van de proloogzege. De Tsjech Martin Macik stuurde zijn Iveco het snelste over de korte omloop van 13 kilometer.

1 januari