Waarom ook de directie van PSV verantwoordelijkheid draagt voor de huidige resultaten van de club

PSV geeft voorsprong weg in tumultueu­ze topper tegen Feyenoord

PSV dacht even volledig terug te zijn in de titelstrijd, maar de ploeg verspeelde in de slotfase een 0-2 voorsprong in de Kuip: het werd 2-2. Ook al omdat de Eindhovenaren na ruim een uur met tien man kwamen te staan door een rode kaart voor Armando Obispo.