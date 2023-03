‘Wie had gezegd dat we bovenaan zouden staan, had ik gevraagd welke plank hij voor zijn kop had’

Zaalvoet­bal­lers FC Eindhoven bereiken bekerfina­le dankzij zege op aartsri­vaal

De zaalvoetballers van FC Eindhoven staan voor de vierde opeenvolgende keer in de finale van de KNVB beker. Het team van coach Jan Vogels schakelde in de halve finale aartsrivaal Hovocubo in eigen huis uit, 1-3.