Alfons Sampsted: ‘De power en energie van FC Twente passen bij mij’

„Toen ik na het seizoen in Noorwegen hoorde dat FC Twente interesse had heb ik een aantal wedstrijden bekeken en was ik onder de indruk van de connectie van de spelers met de supporters”, laat Sampsted weten. „FC Twente heeft een ploeg die met energie en power speelt, dat past bij mij. De bondscoach van IJsland, Arnar Vidarsson, heeft ook bij FC Twente gespeeld en van hem heb ik ook goede verhalen over de club gehoord. Ik had direct het juiste gevoel.”