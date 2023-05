Hoofdrol in galavoorstelling Heijen voor routinier Reijnen, met dank aan zijn schoonmoeder

VOETBAL MAASLAND Kampioens­droom Olympia spat uiteen, eerste prijs ooit voor EGS, duo uit Sint Anthonis wijst Volharding de weg

Hoewel de competitie nog bezig is, heeft Volharding al zicht op de tweede ronde van de nacompetitie. De voetbalformatie uit Vierlingsbeek heroverde met een 2-1 overwinning op Venlosche Boys de tweede plaats in de eerste klasse C.