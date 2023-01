Aanvoerder Van den Heuvel over opheffen eredivisieploeg FAST: ‘Diep teleurgesteld’

Aanvoerder Veerle van den Heuvel zegt diep teleurgesteld te zijn. ,,Dit is heel heftig.” Het bestuur van FAST informeerde speelsters en technische staf over het besluit. ,,Waar ik vooral moeite mee heb, is dat we er helemaal niet in gehoord zijn”, zegt Van den Heuvel.

,,We hebben op regelmatige basis een gesprek met de leiding, maar dit is nooit ter sprake gekomen. Ik begrijp dat een eredivisieploeg draaiende houden lastig is, en wist dat er problemen waren. En ik geloof dat ze er alles aan gedaan hebben om die op te lossen. Ook al was er misschien hetzelfde uitgekomen, we hadden hier graag eerder over willen overleggen. Nu voelt het alsof ons iets waar we allemaal, vaak jarenlang, heel veel energie in hebben gestopt ineens wordt afgepakt.”

Ziel en zaligheid

Voor Van den Heuvel - sinds 2016 bij de ploeg - komt er door het stoppen van FAST misschien een einde aan haar carrière. ,,Dat had ik al in overweging, maar wordt nu een soort van voor mij besloten. Daar baal ik van. Ik ben er veel mee bezig. Het is voor ons nu moeilijk om de focus op de trainingen en de wedstrijden te houden. Toch blijft de sfeer goed en gaan we er alles aan doen om dit kloteseizoen op een zo sterk mogelijke manier te eindigen. Dat zijn we ook verplicht naar onze trainers. Zij zetten zich nog steeds met ziel en zaligheid voor ons in.”

