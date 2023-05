Nijmeegse hockeysters Apeliotes grijpen historische bekertitel

Boy de Swart laat met zijn derde treffer tegen Niftrik vaatje buskruit ontploffen bij Victoria'25

NIFTRIK - In de allerlaatste seconde scoorde Boy de Swart woensdagavond in het inhaalduel bij Niftrik het winnende doelpunt voor Victoria'25: 2-3. De Afferdense ploeg deelt dankzij die overwinning de koppositie in de vijfde klasse D weer met Batavia.