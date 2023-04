Ooit als 16-jarig toptalent van Ajax naar Real Madrid, nu speler in Dubai: dit is het verhaal van Mink Peeters uit Nijmegen

Hockeyclub NMHC: koppositie weg, topspeler Jim van de Venne terug

NMHC verspeelde in de promotieklasse de koppositie aan Laren (1-2) in een rechtstreeks gevecht dat de allure had van een kampioensduel. Uitgerekend in die wedstrijd keerde spits Jim van de Venne terug na zes maanden afwezigheid. Een kippenvelmoment voor de 23-jarige Nijmeegse goalgetter.