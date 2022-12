Domper voor SC Rheden, inbraak in clubhuis in de nacht na ‘geweldige’ feestavond: ‘Koude douche’

RHEDEN - Vandalen hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken in het clubhuis van voetbalvereniging SC Rheden. Hoe groot de schade is, is nog onbekend. Voorzitter Rick Palm spreekt van een ‘koude douche’, toen hij maandagmorgen de melding kreeg van de inbraak.

,,Zo voelde het, zeker na die mooie zondag die we achter de rug hadden”, zegt Palm. ,,Niets eens zozeer door de gewonnen voetbalwedstrijd, maar vooral door het aansluitende feest in ons clubhuis. De sfeer was prima en het was een geweldige en drukbezochte feestavond met artiesten. Maar op maandagmorgen kreeg ik een telefoontje van de onderhoudsploeg dat er was ingebroken.”

Hoe groot de schade is, kan Palm nog niet zeggen. ,,Onze penningmeester Natasja van Horssen neemt met de verzekeringsexpert de schade op. Er zijn enkele dingen verdwenen, waaronder een lege kassa. Daarnaast zijn er meerdere deuren beschadigd.”

Meerdere onverlaten

Een geluk bij een ongeluk is dat Rheden ervaring heeft met inbraak. ,,We hebben lering getrokken uit het verleden”, vervolgt Palm. ,,Een jaar of vier, vijf geleden is hier ook al ingebroken. Toen hebben ze een kluis uit de muur gesloopt, die we later hebben teruggevonden in de bosjes naast ons hoofdveld. We hebben daarna maatregelen genomen. Zo hangen er camera’s, waarop je kunt zien dat er meerdere onverlaten zijn binnen geweest.

„De politie was na onze melding snel ter plekke en heeft de beelden bekeken. Hopelijk lukt het ze de daders te achterhalen. Ik begrijp die gasten ook niet, want er valt bij ons niets te halen. Daarom was de kassa ook leeg. Niettemin gaan we ons wel beraden over extra maatregelen, die we deels overigens al hebben genomen.”

Volledig scherm Inbraak in clubhuis van SC Rheden. © -

