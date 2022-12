Historische derby tussen Rheden en EDS wordt vrijdag al gevierd: ‘De supportersgroepen zijn vrienden’

RHEDEN - Voor het eerst in de geschiedenis treffen SC Rheden en SC EDS uit Ellecom elkaar, komende zondag, in competitieverband. De twee supportersgroepen, die zichzelf omschrijven als ‘Ultras Ellecom’ en ‘Kanofront Rheden’ gaan dat vrijdagavond vieren.

Vanaf 19.30 uur wordt er een groot feest gehouden in café Ons Huus in Rheden. Het feest wordt aangekondigd als ‘De Eeuwige Derbyparty’. De fans van Rheden en EDS zullen gezamenlijk de WK-wedstrijd tussen Nederland en Argentinië bekijken. Vóór het duel, in de rust en na afloop van die wedstrijd zijn er live optredens van de zangers Dennis Posthuma en de in Arnhem geboren Gio van Veen.

,,Als je 30 jaar geleden had gezegd dat EDS ooit in competitieverband tegen Rheden had moeten voetballen, dan had iedereen je uitgelachen”, zegt Falko Kuipers, fanatiek supporter van EDS en één van de initiators van de party.

Beide supportersgroepen zijn goede vrienden

,,Wij zijn een klein clubje en Rheden speelde destijds in de hoofdklasse en daarvoor zelfs in het betaalde voetbal. Dat we nu voor het eerst tegen elkaar spelen in competitieverband is de reden dat er een feest moest komen. Ook omdat de beide supportersgroepen goede vrienden zijn van elkaar.”

Kuipers verwacht dat er tussen de 70 en 80 supporters op het feest afkomen. ,,De entree is gratis, maar er geldt wel een dresscode”, zegt hij. ,,Supporters van EDS moeten in het wit komen en de fans van Rheden in het rood, de twee clubkleuren.”

De wedstrijd uit de vierde klasse F tussen koploper SC Rheden en het laag geklasseerde SC EDS begint zondag om 14.00 uur op sportpark IJsselzicht aan de IJsselsingel in Rheden.

