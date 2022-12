Duco Telgenkamp maakt in twee maanden tijd grote indruk bij Kampong, nu nog Oranje en ‘Parijs’

Peters gaat ‘zijn’ Be Fair verlaten, Weel verlengt bij Schoonho­ven: de trainers­car­rou­sel blijft draaien

Martijn Peters is bezig aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van Be Fair. De Waddinxveense voetbalclub laat weten dat in goed overleg is besloten om de samenwerking na twee seizoenen te beëindigen.

23 december