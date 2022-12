Emma Rekar bleef Sliedrecht Sport ondanks leegloop wél trouw: ‘Ik ben geen wegloper’

Jens Toornstra ‘baalt er oprecht van’ dat trainer Henk Fraser is vertrokken: ‘Maar we moeten verder’

FC Utrecht is hard op zoek naar een nieuwe trainer. Maar tot gisteren was er nog geen duidelijkheid over wie de opvolger wordt van de noodgedwongen opgestapte Henk Fraser. Intussen kunnen de spelers niet anders dan afwachten. ,,Wij worden niet gekend in de beslissing.”

23 december