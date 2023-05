Unitas zet coach Gerard van Zwam twee wedstrijden voor het einde op straat

Nijmeegse atletiek­wed­strijd NGA in voetsporen Usain Bolt en Max Verstappen: meer mogelijkhe­den door deal met sportmerk Puma

Topsprinter Usain Bolt, Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, voetbalclub Manchester City en nu ook de atletiekwedstrijd Next Generation Athletics (NGA) in Nijmegen. Het evenement, 17 juni op de atletiekbaan in Brakkenstein, komt door een deal met het Duitse sportkledingmerk Puma in een fraai rijtje. Maar belangrijker nog: de sponsorovereenkomst voor drie jaar biedt meer sportieve mogelijkheden.