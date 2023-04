Wijchense basketballers plaatsen zich voor play-offs om promotie

Hoe Kay Tejan de harde wetten van voetballen in het Oostblok leerde kennen: ‘Ze luisteren niet eens naar je’

Het werd een avontuur om nooit te vergeten, maar niet alleen vanwege positieve zaken. Kay Tejan is vooral heel blij dat hij weer terug is in Nederland. De spits speelde een half jaar in Moldavië bij FC Sheriff Tiraspol, waar hij zich vooral verbaasde over het gebrek aan menselijkheid. ,,Ze deden alsof mijn blessure heel erg was, waardoor ik veel op de bank zat.”