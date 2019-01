Achterhoeker ten Brinke loopt achterstand op in Dakar-rally

Met name in het begin van de etappe liep Ten Brinke in zijn Toyota achterstand op. In het klassement stond de Achterhoeker voor aanvang van de etappe op een tweede plaats, na de derde etappe in Peru staat hij zevende.



Zijn achterstand is 25.21 minuten op ploeggenoot Nasser Al-Attiyah die de koppositie heeft teruggepakt.