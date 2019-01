Achterhoeker Ten Brinke verliest kostbare tijd in Dakar in dag vol tegenslag

De­vils-coach na stunt met Reed: ‘We wilden het zo lang mogelijk geheim houden’

7:15 NIJMEGEN – Met twee goals was Ross John Reed de absolute uitblinker voor Ahoud Devils in de bekerkraker tegen Heerenveen Flyers (1-3). De ‘geblesseerde’ aanvaller was in het geheim opgelapt. Een gok van coach Alexander Jacobs die grandioos uitpakte.