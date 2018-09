Borculose touwtrekkers halen dubbel goud op WK in Zuid-Afrika

Rugbyderby The Pigs-Betuwe, eeuwige clash met veel traditie én vernieu­wing

17 september De ‘ouwe lullen’ staan aan de kant, roepend dat The Pigs verder voor staat dan het in werkelijkheid is. De fans van RC Betuwe laten zich niet van de wijs brengen. De Arnhemmers zijn sterker, maar misschien zijn er twee bonuspunten te halen, eentje vanwege vier tries en eentje, omdat ze met minder dan 7 punten verschil verliezen. Dat laatste lukt niet, tot verdriet van coach Johan van den Dam.