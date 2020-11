Debuut van Francis Portengen (14): heeft Arnhem de nieuwe Estavana Polman?

ARNHEM - Wat goed is, komt snel. Wie goed genoeg is, is ook oud genoeg. Coach Hilde Koehorst van de handbalvrouwen van hoofdklasser DFS Arnhem schroomde daarom niet de pas 14-jarige Frencis Portengen in de inmiddels stilgelegde competitie in de hoofdmacht te laten debuteren. Treedt een jong Arnhems talent in de voetsporen van Estavana Polman?