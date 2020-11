Debuut van Frencis Portengen (14): heeft Arnhem de nieuwe Estavana Polman?

Handballen­de dokter DFS Arnhem tussen twee vuren: ‘Wilde al niet meer in het veld staan’

17 oktober Na de maatregelen van het kabinet om de corona-uitbraak te begrenzen, zijn alle handbalcompetities tot en met 10 november stilgelegd. ,,Terecht”, vindt Thijs Geurds, aanvoerder van eredivisionist DFS Arnhem en arts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. ,,In ons team ontstond steeds meer twijfel of we wel verder wilden spelen.”