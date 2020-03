Handbalbond beëindigt per direct alle competities; niemand degradeert of promoveert

Mentale uitdaging voor mountainbi­ker Tauber nu Olympische Spelen is uitgesteld

21:05 NIJMEGEN - De Nijmeegse mountainbikester Anne Tauber plaatste zich al in mei vorig jaar voor de Olympische Spelen van 2020. Of die kwalificatie voor de uitgestelde Spelen in 2021 nog iets waard is, weet de 24-jarige fietsster niet.