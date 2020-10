Handballende dokter DFS Arnhem tussen twee vuren: ‘Wilde al niet meer in het veld staan’

Video Even nagenieten: basketbal­sters Batouwe gooien na zeven maanden lockdown 102 punten binnen

14 oktober Na zeven maanden lockdown mochten de basketbalsters van Lekdetec.nl/Batouwe de basketball-league weer in. Het werd een glorieuze rentree in de Bemmelse sporthal De Schaapskooi tegen de arme nieuwkomer Triple Threat huit Haarlem: 102-60. Minder leuk is dat het direct de laatste wedstrijd was voor de nieuwe lockdown.