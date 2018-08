Met 'bierelftal' naar EK: Gelderse toppers in onbekende sporten

Koolhof en Daniell naar kwartfina­le Wins­ton-Sa­lem

21 augustus Wesley Koolhof staat in de kwartfinale in Winston-Salem. Met zijn Nieuw-Zeelandse partner Marcus Daniell was de tennisser uit Duiven in het Amerikaanse ATP-toernooi nipt te sterk voor de Amerikaan Nicholas Monroe en de Mexicaan Miguel Angel Reyes-Varela: 3-6, 7-6 (3), 12-10.