Stortvloed aan afgelaste sportduels in regio Arnhem door corona

Met US Open-finale komt droom uit voor Wesley Koolhof uit Duiven: ‘Mijn vader zorgt goed voor me daarboven’

10 september NEW YORK/ DUIVEN - Wesley Koolhof (31) staat voor een mijlpaal in zijn carrière. De tennisser uit Duiven wil vanavond in de finale van het dubbelspel op de US Open een jongensdroom laten uitkomen. Ook voor zijn overleden vader Jurrie.