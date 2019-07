Stunt Dinxperlose Aniek van Koot met winst op Wimbledon

Koolhof strandt in halve finale op Wimbledon

12 juli LONDEN - Wesley Koolhof is er niet in geslaagd de finale van Wimbledon te halen. De tennisser uit Duiven en zijn Tsjechische partner Kveta Peschke sneuvelden vrijdagavond in de halve finale van het gemengd dubbelspel. De Kroaat Ivan Dodig en Latisha Chan uit Taiwan waren in twee sets te sterk: 7-5 en 6-4.