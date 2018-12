Ulftse wielrenner Koen Bouwman tweede op NK baan

COLUMN Sportprijs is erezaak

22 december Het jaar nadert zijn einde en dan zijn we dol op lijstjes. Ook de sportverkiezingen in de regio schieten als paddestoelen uit de grond. We hadden onlangs de Liemerse Sportprijs, de gemeente Doetinchem houdt in januari de verkiezing en Oude IJsselstreek begint er ook mee.