Volleybalduel Avior 2-DVO ontspoort; politie in de zaal

SCHALKHAAR - De volleybalsters van DVO uit het Gelderse Hengelo beleefden een vervelende zaterdagmiddag in Schalkhaar tegen Avior 2. Er kwam zelfs politie in de sporthal.

DVO won het duel in de derde divisie met 3-2, maar hield er een wrange smaak aan over. ,,Het was op de tribunes zeer luidruchtig. Supporters van Avior zaten met kannen bier op de tribune‘’, zegt DVO-trainer Frans Jordens. ,,Ze trommelden hard. Dat is fijn, maar dat mag. Ze hingen echter ook over de balustrade en riepen ‘1, 2, 3, mis’ als een van mijn speelsters moest serveren. Dat is niet erg sportief. Ik vind het ook vreemd dat ze met bier op de tribunes zaten.”

Na afloop liep het echt uit de hand. ,,Een supporter van Avior gooide een fan van ons een glas bier in het gezicht", aldus Dinxperloër Jordens. ,,Daarbij kwam het glas gevaarlijk dicht in de buurt van het gezicht van onze supporter. Dat meisje dat met het bier gooide, kreeg vervolgens een duw en kwam ten val, ook omdat ze al wankel op de benen stond. Ze had een wond in het gezicht en bloedde. Daarna is de politie in de zaal gekomen. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt in mijn lange loopbaan als volleybaltrainer.”

Voorzitter John Dommerholt van Avior was zelf niet aanwezig bij de wedstrijd. Hij heeft ondertussen wel een paar betrokken personen gesproken. ,,Allereerst vind ik dit uiterst betreurenswaardig. Dat er mensen gewond raken hoort niet in een sporthal thuis.”

Geen politie, zegt voorzitter

Dommerholt ontkent overigens dat er politie in de zaal zelf is geweest. ,,Er is een open verbinding tussen de kantine en de trap naar de tribune, bij de trap heeft volgens mijn informatie het akkefietje met het glas bier zoals hierboven beschreven plaatsgevonden. Het verhaal van de trainer is in mijn ogen echter wel zeer eenzijdig.”