Volleyballers Orion na zinderend duel naar finale om landstitel

Orion was bijna dood en begraven na de eerste twee sets. Het liep niet, er werd veel fout geserveerd de ploeg was wanhopig zoekend naar oplossingen. In set drie startte de Doetinchemse ploeg voor een bijna volle sporthal sterk en groeide het geloof in een goede afloop. De set werd binnen gehaald en in de wetenschap dat een set voor beide teams daarna voldoende was om de finale te bereiken werd begonnen aan set vier. Hierin kende Achterhoek Orion een dipje, van 12-8 werd het 12-13, maar daarna trok de Doetinchemse ploeg van trainer Martijn van Goeverden de wedstrijd naar zich toe.