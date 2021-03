Achterhoek krijgt glamping aan het water (en kinderen zijn er niet welkom!)

Vakantie­lan­den op ‘oranje’: Nederlan­ders boeken massaal last minute in eigen land

11 september Aanbieders van vakantiehuizen, vakantieparken, campings en hotels in Nederland halen enigszins opgelucht adem nu het jaar lang niet zo slecht uitpakt als ze in april vreesden. In de zomer kregen ze meer boekingen dan vorig jaar en ook de nazomer lijkt goed uit te pakken, met dank aan Nederlanders die vakantie in eigen land vieren. ,,Het verzacht de pijn een beetje.”