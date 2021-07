Als Japanner heb je geen keus als je baas je meevraagt naar een karaokebar

‘Nederlan­ders zoeken vooral naar vakantie in eigen land’

23 april Nederlanders zoeken de laatste tijd vooral naar vakantie in eigen land, merkt vakantiereview- en boekingssite Zoover. Waar in 2019 en voorgaande jaren Frankrijk nog het populairste vakantieland was, is dat sinds vorig jaar, toen de coronapandemie uitbrak, Nederland.