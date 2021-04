Animo om er met Pasen even tussenuit te gaan ongekend groot: 'Mensen boeken zo’n beetje alles’

De animo om er met Pasen even tussenuit te gaan, is ongekend groot. Veel vakantieparken en particuliere huizen zitten goed vol. ,,Er zijn nog plekken beschikbaar, maar de keuze is beperkt.”

Niet alleen de luxe huizen met een sauna of hottub in de tuin zijn volledig ‘uitverkocht’ op de site van Natuurhuisje.nl, zelfs de pipowagens, luxe tenten, tiny houses en wikkelhuisjes zijn niet meer te boeken. Bij de aanbieder, met 5300 huizen de grootste van Nederland, is inmiddels minder dan 7 procent van het aanbod beschikbaar.

,,Mensen boeken zo’n beetje alles op het moment. Het is echt ongekend”, zegt Robert van Veen van Natuurhuisje.nl. Alleen groepsaccommodaties, zoals landhuizen en boerderijen, waar grote gezelschappen terecht kunnen, blijven over. Dat daar weinig animo voor is, is begrijpelijk. Voor de vakantiehuizen gelden dezelfde coronaregels als thuis: buiten het eigen huishouden mag er maar één andere persoon aanwezig zijn.

Natuurhuisje.nl heeft ondertussen een nieuw record te pakken: niet eerder had het bedrijf zo’n hoge bezettingsgraad met Pasen als dit jaar. ,,Het laat zien dat veel mensen de behoefte hebben om iets anders te gaan doen, ondanks dat het niet heel goed weer belooft te worden”, denkt Van Veen.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP

Versteld

Andere aanbieders van vakantiehuizen delen die indruk. Ook Belvilla staat versteld van de grote animo. Vooral de laatste week gaat het hard met de boekingen en met name luxe huizen zijn in trek. Woordvoerster Hanita van der Meer vermoedt dat het onlangs aangescherpte reisadvies nog een rol speelt in de behoefte om even met Pasen weg te gaan. ,,Nu een buitenlandse reis er voorlopig niet in zit, blijft de vakantie in eigen land erg populair.”

Belvilla zit goed vol deze Pasen, maar zeker niet afgeladen. Door tal van annuleringen zijn er weer wat plekken vrijgekomen. Die annuleringen zijn afkomstig van groepen die vorig jaar hun paasweekend in het water zagen vallen en hun verblijf een jaar hadden opgeschoven. De vakantiehuizenspecialist heeft die mensen de afgelopen tijd actief benaderd en de mogelijkheid geboden om kosteloos te annuleren. Een deel heeft daar gebruik van gemaakt, een ander deel heeft zijn boeking laten staan en zegt in een kleiner gezelschap te komen.

In tegenstelling tot Belvilla worden bij Landal de boekingen niet nagelopen op de grootte van de gezelschappen. ,,We gaan dat niet controleren en handhaven, nee. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid van mensen”, reageert woordvoerster Jeannette Ten Kate-Winter.

Volledig scherm © ANP

‘Op slot’

Ook bij Landal hebben ze geen gebrek aan animo met Pasen. Bij een groot aantal parken ligt de bezettingsgraad al op 90 procent of hoger en ondertussen blijven de boekingen binnenstromen. ,,We zijn er erg blij mee”, reageert de Landal-woordvoerster. ,,In verschillende andere landen zitten onze parken nog altijd op slot, zoals in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en op sommige plekken in Denemarken”, vult ze aan.

Dat de restaurants, speelparadijzen en subtropische zwembaden op alle parken zijn gesloten, weerhoudt mensen er duidelijk niet van om te boeken voor een huis op een vakantiepark, beaamt Laurens Taekema van Parkvakanties.nl, waar grote parken als Landal, Roompot en Center Parcs zijn aangesloten.

Gemiddeld ligt de bezettingsgraad op de parken volgens hem rond de 90 procent. ,,Er zijn zeker nog plekken beschikbaar, maar de keuze is beperkt.”

Volledig scherm © Hollandse Hoogte / ANP

Volledig scherm Ter illustratie. © Twan en Jacqueline Bouwmans van Pipowagen Camping Someren-Heide