Bewoners ruimen troep toeristen op: 'Voortuin verandert anders in afvalberg’

,,Een perzikpit, een blikje sinas en twee flesjes water. En dit is van een half uur, hè?” Giuseppe Giacinto (85) haalt met zijn plastic handschoenen de hortensia struik voor zijn huis leeg. Hij woont heel zijn leven al in Riomaggiore. De laatste tien jaar is voor Giacinto een grens overschreden. Druk is te druk geworden. ,,In de winter is het hier geweldig, dan komen wij bewoners ook allemaal weer buiten, maar op dit soort dagen blijven we binnen. Je komt er niet doorheen. Het staat helemaal vast.” Hij gooit het verzamelde afval in een afvalbak een paar meter verderop. ,,Ik blijf het een paar keer per dag doen, anders is het hek pas echt van de dam. Dan verandert mijn voortuin in een afvalberg.”