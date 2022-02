Brussel wil coronareispas ‘voor de zekerheid’ verlengen tot midden 2023

Om te voorkomen dat er na 30 juni dit jaar niets meer is stelt de Europese Commissie nu al een verlenging voor, zodat lidstaten en Parlement alle tijd hebben daarover besluiten te nemen. Op dit moment, zegt de Commissie, is het onmogelijk om te zeggen welke impact een eventuele nieuwe golf besmettingen later dit jaar zou kunnen hebben.



,,We kunnen niet voorspellen hoe de pandemie zich ontwikkelt, maar we kunnen wel veiligstellen dat burgers kunnen blijven profiteren van een certificaat dat werkt en dat overal wordt aanvaard waar zij heengaan”, aldus Eurocommissaris van Justitie Didier Reynders. ,,Zonder deze verlenging riskeren we verschillende nationale systemen te krijgen, met alle verwarring en barrières van dien. Ik zie uit naar de dag dat we het coronacertificaat niet meer nodig hebben, maar in die tussentijd stelt het ons in staat veilig en vrij Europa rond te reizen.”