Bungalowparken en hotels in de regio afgeladen vol deze herfst

Ook de bungalowparken krijgen vragen over het gebruik van restaurants en zwembaden. ,,Soms moeten we mensen die met een te grote groep willen komen over verschillende huizen verdelen’’, aldus een woordvoerder van Roompot. ,,Maar in onze restaurants en zwembaden lukte het al om de coronamaatregelen te handhaven en toch open te blijven.’’ Volgens hem is er afgelopen maanden slechts een handvol bron- en contactonderzoeken uitgevoerd op de vakantieparken van Roompot. ,,In alle gevallen ging het om iemand die met een besmetting het park op was gekomen, maar eenmaal binnen geen andere gasten besmet heeft.’’