Camping de Zwarte Bergen gaat écht sluiten: 'Veel gasten lijken met haast te zijn vertrokken’

‘Te koop’, is met stift geschreven op een kartonnen bordje aan een boom, voor een verlaten stacaravan en voortent, inclusief tuintje. Het moet hier ooit een paradijsje voor de kinderen des huizes geweest zijn, getuige de grote trampoline en het bordje met ‘huisregels’ dat achtergelaten is in een krat voor de voordeur. ,,Regels bij papa: laat opblijven, chips en patat eten, stoeien en knuffelen.”