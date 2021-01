China is fan van Vlaamse pretparkbouwer: van chocolade- tot smurfenthema

Recordver­lies van 17 miljoen voor Efteling: ‘Ernstige fase’ voor attractie­park

7 januari KAATSHEUVEL - Attractiepark De Efteling heeft in coronajaar 2020 een verlies van zo'n 17 miljoen euro geleden. Dat is - ondanks steun vanuit onder meer de overheid - het grootste verlies ooit voor het park in Kaatsheuvel. Directeur Fons Jurgens spreekt op de site van de Efteling van een ‘ernstige fase’ en een ‘bizar jaar’. ,,Ik denk er met dubbele gevoelens aan terug.”