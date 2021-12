Consumentenbond: Website van reisbranche met reisadviezen verwarrend

Een groep van zo’n tachtig reisorganisaties is met een alternatief gekomen voor de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij waren eerder al naar de rechter gestapt om versoepelingen van kleurcodes buiten de Europese Unie af te dwingen. Zij vinden het onterecht dat een groot deel van de wereld nog altijd oranje kleurt (oftewel: ga alleen als het noodzakelijk is).



Als het aan de reisorganisaties ligt, krijgen bestemmingen die veilig zijn voor gevaccineerden een geel of groen reisadvies. Die wens werd onlangs door de rechter nog afgewezen, maar de reisondernemingen hebben het er niet bij laten zitten, zo blijkt. ,,Omdat de overheid niks doet met onze kritiek, bieden we nu zelf een alternatief aan”, aldus initiatiefnemer Joshua van Eijndhoven van reisorganisatie Voja Travel.



De reisbedrijven zeggen zich bij hun reisadvisering te baseren op verscheidene bronnen, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, het wetenschappelijk instituut John Hopkins, de veiligheidsadviezen van andere landen en inreisinformatie van IATA, de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart. ,,We vinden het belangrijk dat de reiziger zelf een afweging maakt”, klinkt het.



De Consumentenbond denkt daar duidelijk anders over. ,,We vinden dit een heel slecht idee. Het lijkt ons niet de bedoeling dat reisorganisaties zelf reisadviezen gaan verstrekken”, zegt woordvoerster Babs van der Staak.