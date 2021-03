Cruisereizen en wintersportvakanties worden alweer volop geboekt

Heanig an! Het trage tempo van Twente

22 januari Hoewel de tukker net zo hard in het nu leeft als de gemiddelde randstedeling, gaat alles er net wat trager. Ze hebben er een lijfspreuk voor: Heanig an! Hans Avontuur geeft zich over aan het tempo van Twente en geniet van de weldadige rust op een mooie winterdag.