De complete skyline van Manhattan voor slechts 2 dollar en 75 cent

1. Omdat er veel beverhuiden voor hun bonthoeden te krijgen waren, koloniseerden Nederlanders hier in de zeventiende eeuw een stuk land. Ze noemden het de Roode Hoek, ­tegenwoordig Red Hook, in Brooklyn. Inmiddels is hier de hipstertrend ingezet, maar het geeft je nog altijd het gevoel dat je in een kleine Amerikaanse kustplaats bent beland. De Nederlandse straat­namen herinneren aan de eerste kolonisten. Volg Van Brunt Street naar het zuiden, sla linksaf op Van Dyke Street, nog een keer linksaf en je bereikt een van de oudste en gezelligste ­cafés van New York, een bar­ ­genaamd Sunny’s, die hier al sinds 1890 weet te overleven. Steek ook even de straat over – daarvandaan kun je het Vrijheidsbeeld goed zien.