De meeste toeristen in Parijs zijn Nederlanders en dat is uniek

De uitkomst is opmerkelijk. Vorig jaar stonden Nederlanders nog op de achtste plek wat betreft buitenlandse toeristenaantallen, na onder meer Amerikanen, Britten, Duitsers en Chinezen. Nu staan Nederlanders voor het eerst op de eerste plaats in Groot-Parijs, de regio Île de France, waar bijvoorbeeld ook pretpark Disneyland Parijs bij hoort. In de hoofdstad Parijs zelf staan Nederlanders op de tweede plaats, na de Duitsers.

Nederland dankt zijn toppositie waarschijnlijk aan het feit dat andere nationaliteiten deze zomer vaker wegblijven. Amerikanen en Chinezen kunnen of mogen bijvoorbeeld weinig naar Frankrijk reizen. Veel Europeanen zijn door corona bang om de grens over te steken. Nederlanders zouden ‘trouw’ zijn gebleven en wel naar Parijs afreizen.

Volledig scherm © REUTERS

Niet bang

,,Ik kom overal in Parijs nu Nederlanders tegen’’, vertelt Rachella Kingswijk, die met haar eigen bedrijf Freaky Tours Paris wandelingen door de Franse hoofdstad organiseert. ,,De tours die ik doe met Nederlanders zijn ook bijna uitverkocht. Ik heb het drukker dan vorig jaar. In deze eerste twee weken van augustus heb ik zelfs al evenveel verdiend als vorig jaar in de hele maand augustus. Ik denk dat Nederlanders minder bang zijn voor de pandemie dan anderen.’’

Frankrijk als geheel staat als vakantiebestemming nog gewoon op nummer één, laat de ANWB weten. ,,Mensen hebben vertrouwen in het land. Je hoort er geen coronaverhalen over zoals bijvoorbeeld over Barcelona of Antwerpen.’’ Ook de reisbureaus van D-Reizen merken het. ,,Parijs blijft voor veel Nederlanders dichtbij. Je kan er veilig met de auto naartoe, je hoeft niet met het vliegtuig. En mensen vinden het een goed alternatief voor steden die nu code oranje hebben, zoals Barcelona en New York’’, zegt woordvoerster Eugenie Engelbracht.

Bekijk de Eiffeltoren voor en tijdens coronatijd door het bolletje te verplaatsen. Wil je onderstaande fotoslider in onze app gebruiken? Klik dan hier.

De toeristensector in Parijs heeft het desondanks zwaar te verduren gekregen door corona. In de eerste zeven maanden van dit jaar kwam zo’n 64 procent minder bezoekers naar de regio dan normaal, blijkt uit het onderzoek van het toerismebureau. Vorig jaar bezochten nog meer dan 50 miljoen toeristen Groot-Parijs. Daarmee was het één van de bestbezochte bestemmingen ter wereld.

‘Coronaproof’

Om het toerisme weer op gang te krijgen heeft de regio 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dat geld wordt onder meer een nieuwe en opvallende promotiecampagne gestart. Parijs wordt daarin gepresenteerd als ‘coronaproof’: iedereen kan er makkelijk 1 meter afstand houden, is de boodschap.

Op affiches zijn toeristen te zien die helemaal alleen zijn. Een vrouw zit op een leeg terras in de populaire uitgaanswijk Quartier Latin. Een bezoeker loopt alleen door museum l’Orangerie. Een dame bewondert de Eiffeltoren vanaf een compleet lege kade langs de Seine.

De foto’s moeten potentiële toeristen ervan overtuigen dat het rustig is in Parijs, waardoor het besmettingsgevaar gering zou zijn.

Tekst gaat verder onder de video: ‘Parijs schreeuwt om toeristen’

Mondkapje

,,Het is niet toegestaan om op een foto verscheidene mensen te laten zien die dicht op elkaar staan’’, is de expliciete instructie van het regionaal toerismebureau aan de reisbranche die de affiches mag verspreiden.

Overigens draagt niet één van de personen op de foto’s een mondkapje. Het stadsbestuur van Parijs besloot eerder deze maand juist om in meer dan honderd straten en pleinen het dragen van een masker verplicht te stellen.

Dat had te maken met nieuwe opleving van corona in de hoofdstad. Begin deze week werd bekend dat in Parijs meer dan 50 van de 100.000 geteste mensen corona hadden. Daarmee staat deze indicator officieel op ‘rood’. Als ook andere indicatoren, zoals de R-waarde en de ic-bezetting, op rood komen te staan, kunnen in Parijs nieuwe maatregelen worden afgekondigd.