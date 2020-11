De Veertigers over vakanties: Creperen op een luchtbedje

PodcastStoned kijken naar de verloren stad in de jungle van Colombia, een speurtocht naar de poep van de berggorilla’s in Oeganda, een cultuurschok in het Indiase Hyderabad, met een afgeleefde Ford freewheelen door Europa, of zoeken naar je roots in Indonesië of Barcelona. Dát zijn nog eens reizen. Maar ja, dan ben je twintig, ligt de wereld aan je voeten en verken je die met een rugzak op en zonder de verplichtingen van een hypotheek, vaste partner of kinderen.

En dan opeens ben je in de veertig en zien de vakanties er heel anders uit. All-inclusive naar de zon, met de Teletubbies voor de kinderen zodat je zelf kunt uitslapen, naar de camping of toch gewoon thuisblijven. Want kamperen met een jengelende baby is best veel gedoe en je bed thuis slaapt natuurlijk ook een stuk beter.

In de grappige, boeiende en vooral herkenbare podcast De Veertigers vertellen presentatrice Wytske Kenemans (40), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Venderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) hoe het is om eindelijk volwassen te zijn en met u te worden aangesproken. Dat doen ze in eerlijke gesprekken over trots, twijfel, blunders, angsten en ontwikkeling. ,,Het leven begint bij 40, maar wát begint er dan?’’

Vakantieherinneringen

In de aflevering Creperen op een luchtbedje vertellen De Veertigers over hun mooiste vakantieherinneringen. Maar ook over reisdiarree (een klein scheetje met grote gevolgen), andere blunders, de voor- en nadelen van kamperen met kinderen, op fietsvakantie met je vader en de Sneekweek. Want; ,,Met leuke vrienden maakt het toch eigenlijk niet uit waar je naartoe gaat?’’

Maar hoe is het dan eigenlijk om alleen te reizen? En hoort een vakantie naar Salou op je 17de bij een goede opvoeding? Reizen in elk geval wel, vinden Wytske, Jet, Manuel en Sander, want juist als je als tiener de wereld intrekt, leer je zelfstandig te zijn, contact te maken met andere mensen en angsten te overwinnen.

Reizen hoort dus bij de opvoeding, maar dan moeten de kinderen wel een beetje groter zijn, verzucht Wytske (moeder van een baby en een kleuter). ,,Want dat is het minst leuke aan kleine kinderen, dat je je reislust niet meer kunt stillen.’’ Alhoewel, ook als de kinderen niet meer meereizen, hoeft de bestemming niet per se exotisch te zijn, vindt Jet. ,,Met mijn hondje en man door de bergen van Frankrijk wandelen, daar wordt ik stikgelukkig van.’’

Luister hier alle afleveringen van De Veertigers:

De Veertigers is ook te beluisteren via Spotify of Apple Podcast.

Volledig scherm Manuel Venderbos van De Veertigers tijdens een vakantie op de camping. © Manuel Venderbos