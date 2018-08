De Wild Atlantic Way in Ierland doet z'n naam eer aan

Van P naar P deel 5 De grootste parkeer­plaats van Europa: 24 uur in de truckershe­mel

11:10 Deze zomer stropen we in het spoor van honderdduizenden Nederlandse vakantiegangers de Europese snelwegen af, van P naar P. De vijfde halte: Tussen Neurenberg en Würzburg begint de dag in het holst van de nacht. In Geiselwind, op de grootste parkeerplaats van Europa, stoppen truckers ’s ochtends vroeg al een schnitzel in hun holle kies. Een reportage van 24 uur langs de Duitse A3.