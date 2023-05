Een koffer op wieltjes is een no go: ervaren festivalgangers delen hun beste tips

Janneke en Wietze zeilden acht jaar de wereld rond: ‘Een onbeschrij­fe­lijk gevoel van vrijheid’

Maar liefst acht jaar achter elkaar zwierven Janneke en Wietze met hun zeilschip over zeeën en oceanen, maar hun nieuwsgierigheid naar de wereld is nog niet gestild. ,,We zullen altijd blijven reizen.‘’