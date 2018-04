Eftelingbezoekers twintig minuten vast in achtbaan de Baron 1898

Net voordat de trein de val naar beneden zou maken, bleef hij hangen. De passagiers moesten door medewerkers geëvacueerd worden. Volgens een woordvoerster van de Efteling gebeurt dit wel vaker, vooral bij de Baron. De achtbaan heeft namelijk veel gevoelige sensoren die aangeven wanneer er iets mis is. ,,Dat is nu ook gebeurd," zegt de woordvoerster. ,,Eerst wordt er gekeken of de achtbaan weer verder kan rijden, maar in dit geval was dat niet zo. De beveiliging moet dan de passagiers er weer uit halen en dat kan soms even duren."