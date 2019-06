Eilandhoppen aan de Côte d’Azur

Île Saint-Honorat: Monnikenwerk

Langzaam vaart de veerboot weg uit de haven van Cannes, de paleishotels aan de door palmbomen omzoomde boulevard worden steeds kleiner. We zijn onderweg naar Île Saint-Honorat, een autovrij eiland waar de monniken van de Abdij van Lérins een eenvoudig leven leiden in dienst van God, wijn en de natuur.



Zodra de veerboot is aangemeerd, wandel ik over het stoffige zandpad naar het hart van het eiland. Vanaf het hoogste punt zie ik aan beide kanten zee én de prachtige toren van het klooster tussen palmbomen en parasoldennen. De eerste monniken die zich hier in de 5de eeuw vestigden, hebben een hemelse plek uitgekozen.