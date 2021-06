Eindelijk! Het Legowalhalla op Scheveningen is open: 'Dit weekend zijn we al volgeboekt’

VIDEO Vakantie­park Molenwaard opent de poort en het is meteen volle bak

28 mei Het leek haast onmogelijk: in zeven maanden tijd een heel vakantiepark uit de Alblasserwaardse grond stampen. Maar het is Michael van Hoorne en zijn team toch gelukt. Vakantiepark Molenwaard in Ottoland opent vandaag zijn poorten. En het is meteen volle bak.