Feesten en vakantie vieren in een Toscaans verlaten gehucht

Het kerkje van Borgo di Gello heeft nog wel een doopvont, maar geen dak en ramen meer. Gelovigen evenmin: hun knoken kun je zien als je een luik in de kerkvloer optilt. Duizend jaar woonden, werkten, leefden en stierven ze in hun kleine, van de wereld verlaten gemeenschap op een helling van een van de Toscaanse Casentino-heuvels, grofweg tussen Florence en Arezzo. Nu behoren de overblijfselen tot het erfgoed van Novanta, zoals de vier jonge Hollandse ondernemers het resort noemen dat ze hier exploiteren.



,,Novanta betekent negentig in het Italiaans”, zegt Amsterdammer Leonard Crijns (30), een van die vier. ,,Vijf jaar geleden liepen we tegen dit dorpje aan, dat ruim een halve eeuw geleden door zijn inwoners is verlaten en al die tijd hebben de gebouwen leeggestaan. De eigenaar, een 83-jarige grootgrondbezitter uit Rome, had er geen belangstelling voor en wilde het ons wel verhuren. We wilden er in de zomermaanden negentig dagen lang een pop-up hotel van maken. Iets eenmaligs, gewoon voor de aardigheid. Maar het was meteen zo’n succes en er kwamen zoveel aanvragen, dat we ermee zijn doorgegaan.”