Goedkoper naar Bonaire of Curaçao? Prijzen lastminutes soms wel honderden euro's gedaald

Zoveelste domper voor de reisorgani­sa­ties: geen buitenland­se reis met meivakan­tie

22 maart Dat het negatieve reisadvies voor het buitenland blijft gelden tot en met de meivakantie, is een flinke domper voor de reisondernemingen. Maar een verrassing is het niet, zegt de reiskoepel ANVR. Bij de aanbieders van vakantiewoningen en -parken in Nederland stromen ondertussen de boekingen binnen.