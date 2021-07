Heel Nederland rood op Europese coronakaart, Groningen donkerrood

Nederland is een rode vlek geworden op de Europese kaart van de corona-uitbraak, omdat het aantal nieuwe gevallen de laatste weken explosief stijgt. Groningen is donkerrood, omdat de uitbraak daar naar verhouding het ergst is. De andere elf provincies zijn iets lichter rood.

De kaart is opgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Landen kunnen op basis van de kaart besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren. Deze eisen kunnen per land verschillen.

Op de vorige kaart, die precies een week geleden werd opgesteld, waren Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg groen en de rest van het land oranje. Dat was te danken aan de coronaluwte die rond 1 juli ten einde kwam. Die gunstige cijfers van eind juni vallen deze week weg, en worden vervangen door de torenhoge stijging van afgelopen week.

Spanje, Portugal en Cyprus waren al rood. Ierland en Luxemburg zijn oranje en de rest van Europa is een zee van groen, omdat het aantal positieve tests er vooralsnog meevalt. Voor die groene landen vormen Nederlanders een gevaar, omdat ze de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus kunnen invoeren.

Afschrikken

Toch hoeft code rood vakantiegangers niet af te schrikken. Griekenland heeft gezegd geen extra eisen te stellen aan Nederlandse vakantiegangers. Griekenland kijkt naar de Nederlandse ziekenhuisopnames in plaats van het aantal besmettingen, zoals de ECDC doet. Ook heeft het land er alle belang bij dat toeristen blijven komen.

Ook Spanje blijft de Nederlanders welkom heten. ,,Ongeacht of ze uit een hoogrisicogebied komen of niet, of ze uit een donkerrood gekleurde of oranje regio komen. Alleen zullen de mensen uit risicogebieden (donkerrood, rood, oranje of grijs op de Europese kaart) anders dan mensen uit een groen gebied wel een bewijs van hun gezondheid moeten kunnen overleggen”, laat een woordvoerster van de Spaanse staatssecretaris van Toerisme Fernando Valdés weten.

Vakantiegangers in Frankrijk zullen vaker op de politie stuiten. ,,We gaan vanaf deze week strenger controleren aan de grens, als het gaat om bezoekers uit risicolanden’’, zei president Macron maandagavond op televisie. ,,Reizigers (uit die landen, red.) die niet gevaccineerd zijn moeten dan verplicht in isolatie.’’

Portugal gaat ook geen beperkingen opleggen aan Nederlanders (andersom wel, nu het reisadvies voor Portugal is aangescherpt). Portugal houdt zich strikt aan de afspraken rond het Europees coronacertificaat: volledige vaccinatie of een negatieve test van maximaal 72 uur oud.

Donkerrood

De coronakaart is volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een ‘extra stimulans’ om nu de coronaregels weer aan te scherpen. Als de besmettingen in hetzelfde tempo blijven oplopen als nu, krijgt heel Nederland mogelijk code ‘donkerrood’. Dat kan ervoor zorgen dat Nederlandse reizigers in quarantaine moeten bij aankomst in het buitenland.

Maar demissionair premier Mark Rutte ontkent dat de vakanties van Nederlanders een rol spelen bij de aanscherpingen van de coronamaatregelen. Hij noemt het ‘een bijkomend effect’. Heel veel landen kijken naar het aantal besmettingen en door deze nieuwe stappen moet het aantal positieve testen omlaag gaan. Dan wordt het risico kleiner dat andere landen Nederland op rood zetten, aldus Rutte.

Deze Europese kleurcodes verschillen weer van de reisadvieskleuren van de Nederlandse overheid.

Het Europese RIVM, het EDCD maakt een kaart op basis van informatie van lidstaten. Die leveren wekelijks hun coronacijfers aan, waarna het ECDC er een coronakaart van maakt. Daarop kunnen landen groen, geel, rood óf donkerrood kleuren.



Een land kleurt groen als er in de afgelopen twee weken minder dan 75 besmettingen per 100.000 inwoners waren. Geel geeft aan dat er tussen de 75 en de 200 besmettingen waren. Rood is meer dan 200 en boven de 500 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken tijd wordt het donkerrood, zoals nu in Groningen het geval is.

Let op: rood op de ECDC-kaart heeft een andere betekenis dan rood op de kaart van nederlandwereldwijd.nl. De ECDC-kaart zegt iets over het aantal besmettingen in een land. De kleurcode op nederlandwereldwijd.nl geeft aan of reizigers uit Nederland welkom zijn in een land. Zijn ze niet welkom of gelden er strenge coronamaatregelen, dan kleurt het land oranje. Code rood wordt alleen gegeven als er sprake is van veiligheidsrisico’s.

