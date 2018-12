Japan met de kids: elf dagen vol tempels, sushi en Pokémon

De volgende dag is de energie terug, op naar het splinternieuwe Legoland in Nagoya. In een onderzeeboot zitten we tussen platvissen en haaien, en legopoppetjes met duikbrillen op. Dat de show van Ninjago in het Japans is, deert Boris - groot fan van de poppetjes Kai en Nya - niet. In Miniland bekijken we de tempels die van legoblokjes zijn gebouwd en ontdekken we dat zelfs legopoppetjes mondkapjes dragen. En hé, het kruispunt in Shibuya met ’s werelds drukste zebrapad!



De frietjes in de vorm van legoblokjes waren lekker, maar na afloop schieten we toch naar binnen bij een sushirestaurant. De gerechten rollen op schoteltjes langs de tafels. De vrouw die de sushi ter plekke rolt en snijdt, heeft snel door welke wij het lekkerst vinden. ,,Daar komt er alweer een met zalm!’’ roept Merel.



Eenmaal buiten trekken neonletters onze aandacht: karaoke. Het is al half 10 ’s avonds, maar door de jetlag leven we juist op. ,,Thirty minutes, is that okay?’’ proberen we bij het meisje achter de balie, dat geen woord Engels spreekt. Ze antwoordt met een verlegen lach. Als we ‘30’ op een briefje schrijven, leidt ze ons naar een kamer. ‘Despacitoooo’ zingen we met z’n vieren door de microfoons.