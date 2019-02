Kekke spots in Caribisch Cartagena

ETAPPE 1

Amsterdammers Ivy de Bruijn (30) en Jasper Wegman (48) wonen en werken zo’n twee jaar in Cartagena, een stad met een miljoen inwoners in het noordwesten van Colombia. Met koloniale pandjes in felle kleuren, levendige straten en een ligging aan zee is het er op en top Caribisch.



Met een constante temperatuur van rond de 30 graden Celsius is het er altijd zomers warm, al kan het in het voor- en najaar wel veel regenen. De stad is ook qua architectuur een lust voor het oog, met haar prachtige historische centrum en sfeervolle pleintjes. Ivy en Jasper trainen met hun stichting Che Amigo jongeren uit arme gebieden om zelfstandig projecten op te zetten of zelf trainer te worden. We spreken af in bar Alquímico. ,,Mogen we een arsenicum en een pijnstiller?” Ivy grijnst naar me als ze haar bestelling aan de ober doorgeeft. ,,Tja, zo heten de cocktails nu eenmaal.’' We zitten op een paarse schommelbank. De bar zit in een prachtig oud gebouw met twee verdiepingen, een brede trap en houten balustrades. Om ons heen vieren groepjes Cartageneros hun eigen feestje, een stukje verderop wordt pool gespeeld. ,,Dit is een van mijn favorieten voor ‘s avonds. Het is hier altijd gezellig en de drank en de muziek zijn goed.”



Onze drankjes worden gebracht - de arsenicum blijkt verrassend fruitig - en we proosten op de stad. Ivy: ,,Ik hou van Cartagena. Het centrum is klein en prima te voet te verkennen en de mensen zijn zo ontzettend aardig en behulpzaam, dat ik me meteen thuis voelde. Daarnaast hebben we met onze stichting al zoveel mooie projecten opgezet, dat maakt het wonen hier natuurlijk ook goed.”